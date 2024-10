Maria Primerano trovata morta in un B&B a Porto San Giorgio: «Ecchimosi su collo e petto. Il decesso forse tre giorni fa» (Di sabato 19 ottobre 2024) Il corpo senza vita di Maria Primerano, 32 anni, è stato ritrovato la mattina di sabato 19 ottobre in un appartamento di B&B di Porto San Giorgio, in piazza XV aprile, a pochi passi dal Leggo.it - Maria Primerano trovata morta in un B&B a Porto San Giorgio: «Ecchimosi su collo e petto. Il decesso forse tre giorni fa» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il corpo senza vita di, 32 anni, è stato ritrovato la mattina di sabato 19 ottobre in un appartamento di B&B diSan, in piazza XV aprile, a pochi passi dal

