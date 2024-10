LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: Vece in finale nel Time Trial! Predomo agli ottavi, Venturelli quinta col record italiano nell’inseguimento (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.35: Al via tra poco gli ottavi di finale della velocità, tra cui anche Predomo contro Ota 15.31: record DEL MONDO SBRICIOLATO DA CHLOE’ DYGERT! La statunitense fa segnare 3’15?663 e si migliora di oltre un secondo, conquistando la finale contro la britannica Morris. In finale per il bronzo ci saranno Botha e Brausse. Peccato per Venturelli che è quinta ma ha fatto vedere quanto può valere in prospettiva e magari il prossimo anno è già da podio. Martina Alzini con una buona prova chiude nona con 3’28?369 15.30: Alzini decima al km 2, Dygert è un treno, sempre prima 15.29: Alzini è ottava al primo km, Dygert è prima 15.26. CHE BRAVA FEDERICA Venturelli! E0? quarta al traguardo! Difficilmente sarà in finale ma al debutto mondiale ha fatto vedere quanto vale e cosa potrà fare in futuro. Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: Vece in finale nel Time Trial! Predomo agli ottavi, Venturelli quinta col record italiano nell’inseguimento Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.35: Al via tra poco glididella velocità, tra cui anchecontro Ota 15.31:DEL MONDO SBRICIOLATO DA CHLOE’ DYGERT! La statunitense fa segnare 3’15?663 e si migliora di oltre un secondo, conquistando lacontro la britannica Morris. Inper il bronzo ci saranno Botha e Brausse. Peccato perche èma ha fatto vedere quanto può valere in prospettiva e magari il prossimo anno è già da podio. Martina Alzini con una buona prova chiude nona con 3’28?369 15.30: Alzini decima al km 2, Dygert è un treno, sempre prima 15.29: Alzini è ottava al primo km, Dygert è prima 15.26. CHE BRAVA FEDERICA! E0? quarta al traguardo! Difficilmente sarà inma al debutto mondiale ha fatto vedere quanto vale e cosa potrà fare in futuro.

