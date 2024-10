L'inquietante (ed enorme) omaggio floreale ad Andrea Delogu (Di sabato 19 ottobre 2024) Andrea Delogu ha ricevuto un gigantesco mazzo di fiori dalle dimensioni esagerate da un anonimo ammiratore, che non profuma di note floreali ma di tutt'altro Ilgiornale.it - L'inquietante (ed enorme) omaggio floreale ad Andrea Delogu Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 19 ottobre 2024)ha ricevuto un gigantesco mazzo di fiori dalle dimensioni esagerate da un anonimo ammiratore, che non profuma di note floreali ma di tutt'altro

Andrea Delogu - riceve un mazzo di fiori anonimo : “Mi ha agitata”. Il gesto inquietante - “Io lo so che pensate di essere romantici mandando dei fiori a casa alla gente senza firmarvi, cercando di essere anche un po’ misteriosi. (Adnkronos) – Andrea Delogu non ci sta. La rabbia di Andrea Delogu è stata condivisa anche dai suoi follower che hanno avuto la stessa brutta esperienza, giudicata allo stesso modo ‘inquietante’: “È successo anche a me ed è una cosa brutta e poco ... (Dailyshowmagazine.com)

