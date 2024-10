Juve-Lazio, Romagnoli espulso: cosa è successo (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Alessio Romagnoli espulso al 24' del primo tempo di Juventus-Lazio. Il difensore biancoceleste rimedia il cartellino rosso per fallo su Kalulu, lanciato verso la porta capitolina da un'imbucata di Vlahovic. L'arbitro Sacchi non si accorge del fallo evidente e non fischia. Serve l'intervento del Var per rimediare al colossale errore del direttore di L'articolo Juve-Lazio, Romagnoli espulso: cosa è successo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Alessioal 24' del primo tempo dintus-. Il difensore biancoceleste rimedia il cartellino rosso per fallo su Kalulu, lanciato verso la porta capitolina da un'imbucata di Vlahovic. L'arbitro Sacchi non si accorge del fallo evidente e non fischia. Serve l'intervento del Var per rimediare al colossale errore del direttore di L'articoloproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juve-Lazio - Romagnoli espulso : cosa è successo - (Adnkronos) – Alessio Romagnoli espulso al 24' del primo tempo di Juventus-Lazio. Il difensore biancoceleste rimedia il cartellino rosso per fallo su Kalulu, lanciato verso la porta capitolina da un'imbucata di Vlahovic. L'arbitro Sacchi non si accorge del fallo evidente e non fischia. Serve l'intervento del Var per rimediare al colossale errore del direttore di […]. (Periodicodaily.com)

Juventus-Lazio - la MOVIOLA LIVE : rosso diretto per Romagnoli. Svista di Sacchi - interviene il VAR - Juventus e Lazio si affrontano nell`ottava giornata della Serie A 2024/25: calcio d`inizio alle ore 20.45, dirige l`incontro Juan Luca Sacchi... (Calciomercato.com)

Juve-Lazio : biancocelesti in 10 - espulso Romagnoli – VIDEO - twitter. Espulsione di Alessio Romagnoli in Juve-Lazio: il difensore biancoceleste stende Kalulu: il var lo manda sotto la doccia Primo momento decisivo di Juve-Lazio: al 24? i biancocelesti rimangono in 10 uomini per l’espulsione di Romagnoli. com/dyXtDwCEHf — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 19, 2024 Il difensore di Baroni stende in scivolata Kalulu […]. (Calcionews24.com)