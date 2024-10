Jeremy Strong, l'intervista: “Le regole di Donald Trump e Roy Cohn stanno plasmando gli Stati Uniti” (Di sabato 19 ottobre 2024) Venticinque minuti in esclusiva il co-protagonista di The Apprentice di Ali Abbasi. Al cinema. Un consiglio, andate a vedere The Apprentice di Ali Abbasi, e se possibile andate a vederlo in lingua originale. Il motivo? <Strong>JeremyStrong> Strong. Nella parte del fixer Roy Cohn, colui che ha letteralmente creato Donald Trump (nel film con il volto di Sebastian Stan), l'ex Kendall Roy di Succession (un Emmy e un Globe, mica poco) è semplicemente strepitoso. Un dosaggio vocale, una cadenza perfetta, tanto da sembrare una cantilena, tanto fredda quanto ficcante. Così, mentre lo intervistiamo in esclusiva, collegato su Zoom da Zurigo, non possiamo non ritrovare nella sua voce quelle inflessioni folgoranti. Sfoggiando un baffo perfetto, prima Movieplayer.it - Jeremy Strong, l'intervista: “Le regole di Donald Trump e Roy Cohn stanno plasmando gli Stati Uniti” Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Venticinque minuti in esclusiva il co-protagonista di The Apprentice di Ali Abbasi. Al cinema. Un consiglio, andate a vedere The Apprentice di Ali Abbasi, e se possibile andate a vederlo in lingua originale. Il motivo? <>JeremyStrong>. Nella parte del fixer Roy, colui che ha letteralmente creato(nel film con il volto di Sebastian Stan), l'ex Kendall Roy di Succession (un Emmy e un Globe, mica poco) è semplicemente strepitoso. Un dosaggio vocale, una cadenza perfetta, tanto da sembrare una cantilena, tanto fredda quanto ficcante. Così, mentre lo intervistiamo in esclusiva, collegato su Zoom da Zurigo, non possiamo non ritrovare nella sua voce quelle inflessioni folgoranti. Sfoggiando un baffo perfetto, prima

