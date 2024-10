Infortunio Lobotka, si allungano i tempi di recupero: pronto Gilmour (Di sabato 19 ottobre 2024) L’Infortunio di Stanislav Lobotka sarebbe più serio del previsto; Antonio Conte si affiderà dunque a Billy Gilmour. Stanislav Lobotka sta attualmente recuperando da un Infortunio L'articolo Infortunio Lobotka, si allungano i tempi di recupero: pronto Gilmour proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Infortunio Lobotka, si allungano i tempi di recupero: pronto Gilmour Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di sabato 19 ottobre 2024) L’di Stanislavsarebbe più serio del previsto; Antonio Conte si affiderà dunque a Billy. Stanislavsta attualmente recuperando da unL'articolo, sidiproviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli in ansia : Lobotka fuori per infortunio - Gilmour pronto a sostituirlo - . Sebbene la situazione non sia grave, il centrocampista slovacco dovrà fermarsi per il tempo necessario a un recupero completo. it. Momento delicato per il Napoli, che dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka per diverse partite a causa di un infortunio. Conte, allenatore degli azzurri, dovrà. (Dailynews24.it)

Infortunio Lobotka - Il Mattino : “Problema al flessore non può essere preso sotto gamba : salta anche il Milan” - it. Il centrocampista della SSC Napoli, fa sapere l’edizione odierna de Il Mattino, ha rimediato un infortunio da non prendere sottogamba e che lo costringerà a restare fuori dai piani di Antonio Conte per un periodo più lungo del previsto. “Non solo domani. Non un semplice problema per Stanislav Lobotka. (Dailynews24.it)

Conte : «Spiace per l’infortunio di Lobotka - ma ho piena fiducia in Gilmour che lo sostituirà» - L'articolo Conte: «Spiace per l’infortunio di Lobotka, ma ho piena fiducia in Gilmour che lo sostituirà» sembra essere il primo su ilNapolista. Abbiamo appena iniziato. Dietro a Lobo c’è sicuramente uno forte, dispiace, speriamo recuperi quanto prima, ma grande fiducia in Billy che dà garanzie». Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza presentando il match contro l’Empoli ... (Ilnapolista.it)