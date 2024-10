Ilrestodelcarlino.it - "Il Mediterraneo troppo caldo provoca fenomeni violenti"

(Di sabato 19 ottobre 2024) Un autunno piovoso di certo, ma da metà settembre la pioggia, soprattutto in Emilia Romagna, viene sempre più accolta con preoccupazione. "Abbiamo visto, in questo mese, una scia incredibile di precipitazioni violente in molte zone d’Italia e sono dovute al fatto che ilsi è scaldato in maniera anomala", spiega Federico Grazzini, meteorologo di Arpae Emilia-Romagna. È in vigore per oggi l’allerta rossa, com’è la situazione? "Piuttosto critica, la circolazione dello scirocco da sud est porterà piogge intense da Reggio Emilia a Forlì e soprattutto sui territori fragili, già colpiti a maggio e settembre". Quando pioverà di più? "Inizierà a piovere attorno alle 8 di questa mattina e continuerà fino alle prime luci di domenica. I momenti più intensi oggi pomeriggio, con le piene dei fiumi in arrivo in serata".