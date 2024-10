Hai vinto tu Tale e Quale Show a fine puntata l’annuncio di Carlo Conti arriva a sorpresa

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Nuovadi, il varietà condotto dae prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda venerdì 18 ottobre alle 21.25 su Rai 1, dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Fino a ieri, in vetta alla classifica provvisoria c’era attualmente Verdiana (che ha7 giorni fa grazie a una magistrale interpretazione di Antonella Ruggiero), seguita da Feisal Bonciani e Kelly Joyce. In questo nuovo appuntamento Simone Annicchiarico interpretato Tony Renis, Massimo Bagnato ha vestito i panni di Geolier, Thomas Bocchimpani si è messo alla prova con Justine Timberlake, Feisal Bonciani torna sul palco con Pharrel Williams, Kelly Joyce si è trasformata in Stromae, Justine Mattera in Heather Parisi, Giulia Penna in Elisa, Roberto Ciufoli si è trasformato in Achille Lauro, Amelia Villano ha vestito i panni di Giusy Ferreri. “Io me ne vado”.