Gli striscioni contro Ilaria Salis a Torino e la risposta di Avs: «Minacce dall'estrema destra che si sente legittimata dal governo»

«Le intimidazioni dei neofascisti non ci spaventano e Torino, città antifascista, darà il benvenuto a llaria Salis, dopo averla largamente sostenuta nel corso della campagna elettorale», così, in una nota, Marco Grimaldi, vicepresidente alla Camera di Avs, Sara Diena, capogruppo in comune a Torino di Sinistra Ecologista e Alice Ravinale, capogruppo in Regione Piemonte di Avs rispondono agli striscioni affissi ieri nel capoluogo piemontese contro Ilaria Salis. «Torino non ti vuole», si legge sul drappo bianco su cui spicca il logo del collettivo giovanile di estrema destra «Avanguardia», che si definisce nazionalista, identitario e rivoluzionario. Un altro striscione recitava: «Askatasuna-Salis: da antisistema a servi del sistema».

“Ilaria Salis : Torino non ti vuole” - striscioni contro il pellegrinaggio dell’eurodeputata tra centri sociali e no tav (video) - Tornando a chi ci minaccia, sappiamo chi sono, sappiamo come la pensano, non ci stupisce, purtroppo, il loro modo scomposto di attaccare le singole persone. La scorsa sera a Torino sono stati affissi due striscioni contro l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis, che oggi sarà ospite del centro sociale Askatasuna, nel capoluogo piemontese, e domani al presidio No Tav di San Didero. (Secoloditalia.it)

Torino - striscione 'neofascista' contro Ilaria Salis : "Si sentono sicuri e liberi grazie a un governo amico" - Striscione 'neofascista' contro Ilaria Salis a Torino. È stato affisso sulla saracinesca della sede di Sinistra Ecologista che si trova in piazza Moncenisio 3. Sullo striscione si legge: “Ilaria Salis, Torino non ti vuole’. Il riferimento è al doppio appuntamento dell’eurodeputata in programma... (Torinotoday.it)

Ilaria Salis sempre peggio : a Torino per “omaggiare” il centro sociale Askatasuna e i violenti No Tav - Stendiamo un velo pietoso. Nel volantino con il quale Salis ha annunciato la sua presenza non è indicato se sarà presente Zerocalcare: il fumettista l’ha accompagnata nelle due precedenti tappe (“Ma pensa di essere una rockstar?”, scrive un altro su X). . “E’ uno scherzo, vero?”, si chiede un altro. (Secoloditalia.it)