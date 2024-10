G7Crosetto | senza sicurezza no sviluppo

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) 10.50 "La nostra pre" qui "manda un messaggio forte e robusto a chi cerca di ostacolare i nostri sistemi democratici.Il legame che ci tiene uniti è solido e si basa su valori comuni di libertà e sulla fiducia incondizionata nel diritto internazionale". Così il ministro Crosetto al G7 della Difesa a Napoli."non c'è" Guerra in Ucraina,situazione critica in M.Oriente, instabilità nell'Africa subsahariana e tensioni nell'indopacifico, dice,indicano "una quadro dideteriorato e prospettive non positive"