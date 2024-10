Fonseca ha epurato il Milan, chi non lo segue è fuori: lo spiega citando 2 calciatori come esempio (Di sabato 19 ottobre 2024) Il tecnico portoghese ha tracciato una linea spartiacque, la gara con l'Udinese è il manifesto per il futuro: "Il Milan viene prima di qualche giocatore. Più che la qualità nei primi 30 minuti, mi è piaciuto molto che abbiamo mostrato di essere squadra". Fanpage.it - Fonseca ha epurato il Milan, chi non lo segue è fuori: lo spiega citando 2 calciatori come esempio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il tecnico portoghese ha tracciato una linea spartiacque, la gara con l'Udinese è il manifesto per il futuro: "Ilviene prima di qualche giocatore. Più che la qualità nei primi 30 minuti, mi è piaciuto molto che abbiamo mostrato di essere squadra".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan-Udinese - Fonseca fa chiarezza : arriva l’annuncio su Leao - La vittoria non spegne il caso interno al Milan, anzi non può che rinfocolarlo. (LaPresse) TvPlay. . Nel post-partita, Fonseca è stato ovviamente chiamato a spiegare la sua decisione sul connazionale, e le sue parole sono destinate a fare discutere. Anche in quel caso c’erano state polemiche, dato l’atteggiamento distaccato dei due giocatori, lontani dai compagni mentre Fonseca dava loro ... (Tvplay.it)

Milan - Fonseca : “Leao? Nessun caso. La squadra è più importante” - Paulo Fonseca, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Udinese. Le sue parole su Rafael Leao in panchina. (Pianetamilan.it)

Milan-Udinese - Fonseca : “Rafa Leao in panchina è normale” - Paulo Fonseca, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Udinese, 8^ giornata del campionato di Serie A 2024-2025. (Pianetamilan.it)