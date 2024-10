Finanziata la mensa scolastica della Giovanni Cena: è la terza a Cisterna (Di sabato 19 ottobre 2024) Arriva a Cisterna la terza mensa scolastica. Mentre sono in fase ormai avanzata di realizzazione le due mense scolastiche du Collina dei Pini e Prato Cesarino, è arrivata la notizia di un finanziamento anche per la scuola Giovanni Cena.Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito è Latinatoday.it - Finanziata la mensa scolastica della Giovanni Cena: è la terza a Cisterna Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Arriva ala. Mentre sono in fase ormai avanzata di realizzazione le due mense scolastiche du Collina dei Pini e Prato Cesarino, è arrivata la notizia di un finanziamento anche per la scuola.Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito è

Fondi per la mensa scolastica - esulta la minoranza : "Partecipazione al bando grazie alla nostra segnalazione" - I Consiglieri di minoranza di Casapesenna Alessandro Cirillo, Rosa Donciglio, Costantino Diana e Clorinda Bovenzi alla notizia che anche il Comune è stato finanziato dal governo Meloni per ben 675.600,00 euro per la costruzione della mensa scolastica affermano: “felicissimi per il risultato... (Casertanews.it)

Grottaminarda - fondi del PNRR in arrivo per la costruzione di una nuova mensa scolastica - Il Comune di Grottaminarda risulta beneficiario del finanziamento PNRR di 621. . Il progetto è stato presentato ed ammesso a finanziamento nell’ambito dell'Avviso Pubblico. . 984,48 euro per la costruzione di una nuova mensa scolastica a servizio dell’Istituto Omnicomprensivo "San Tommaso d’Aquino". (Avellinotoday.it)

Montevago - nascerà nuova mensa scolastica : finanziamento Pnrr da oltre 200 mila euro - . 357 euro ed è stato finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per favorire. Il progetto ha un importo complessivo di 218. Ne dà notizia il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo. . Nuovo finanziamento del Pnrr in arrivo al comune di Montevago per la realizzazione di una mensa scolastica. (Agrigentonotizie.it)