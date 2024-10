Festa del Cinema di Roma: tutte le star, i look e (soprattutto) i voti (Di sabato 19 ottobre 2024) Juliette Binoche e le altre: continua la pioggia di star sul tappeto rosso del Festival Cinematografico capitolino. E continuano anche le nostre pagelle agli outfit avvistati Vanityfair.it - Festa del Cinema di Roma: tutte le star, i look e (soprattutto) i voti Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Juliette Binoche e le altre: continua la pioggia disul tappeto rosso del Festivaltografico capitolino. E continuano anche le nostre pagelle agli outfit avvistati

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Le star dietro la macchina da presa alla Festa di Roma. Da Viggo Mortensen a Johnny Depp - da Mélanie Laurent al giovane Jesse Eisenberg - Davanti e dietro la macchina da presa, con storie di passione, bellezza e tormento… Due divi internazionali – entrambi all’opera seconda come registi – vengono celebrati e premiati (con il Premio alla carriera) dalla Festa del Cinema di Roma. Mortensen è stato premiato alla carriera dalla Festa. Venerdì 18 ottobre è stata la volta di Viggo Mortensen, che ha presentato The Dead Don’t Hurt – I ... (Amica.it)

Crisi Stellantis - un migliaio di lavoratori ed i sindaci nella Capitale per manifestare - Saranno circa un migliaio gli operai che questa mattina dal sud della provincia di Frosinone raggiungeranno la Capitale su una ventina di pullman messi a disposizione delle sigle sindacali per protestare sullo stato di abbandono del settore dell'automotive ed in particolare della crisi del gruppo. (Frosinonetoday.it)

Festa del cinema di Roma : Claudia Gerini - l'aspirapolvere di Capossela e tutte le star sul red carpet della seconda serata - Tappeto rosso italianissimo con i cast di U.S. Palmese dei Manetti Bros. e di Paradiso in vendita di Luca Barbareschi. Più un elettrodomestico…. (Vanityfair.it)