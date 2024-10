F1 gara sprint GP Stati Uniti Austin | risultati e ordine di arrivo Verstappen torna a vincere

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Maxvince ladel COTA. Il circuito diospita il Gran Premio degli. I piloti si vedono impegnati in unalunga diciannove giri, con Maxche scatta dalla prima casella in griglia. L’olandese parte nel migliore dei modi e lo stesso fa Lando Norris, con lo scudiero della McLaren che passa dalla quarta alla seconda posizione in poco più di una curva. I protagonisti dei primi giri sono i due piloti della Ferrari, che si vedono impegnati in una lotta aperta, rischiando forse più del dovuto, fino al sorpasso di Carlos Sainz sul compagno di squadra. Davanti, George Russell tenta il sorpasso su Norris, con il numero quattro che si mantiene in seconda posizione. Il pilota delle frecce d’argento va poi in sofferenza, con Sainz che ne approfitta e conquista la terza piazza, seguito a ruota da Charles Leclerc.