Ilgiorno.it - Emozioni a canestro. Il Memorial Stefano Manzoni riempie il “suo“ palazzetto

(Di sabato 19 ottobre 2024) "Ilera così pieno che alla fine non si trovava un punto dove sedersi. E sono contento anche perché questa volta ha a vinto proprio la Dipo Vimercate, la squadra in cui giocava il ‘mio’”". Brillano gli occhi e trema ancora la voce a Nino. Il trofeo intitolato alla memoria del suo ragazzo, di, promessa della pallamorta 25 anni fa all’età di 21 anni in un tragico incidente stradale mentre svolgeva il servizio militare in Friuli, è tornato nella palestra della Gerardiana di Monza. Accade da ormai 22 anni a questa parte, unica sospensione durante la pandemia. In fondo,aveva cominciato a giocare proprio lì, alla Gerardia.