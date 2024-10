Elezioni, la ricetta per la sanità di Ugolini: "Rimettere al centro pazienti e professionisti" (Di sabato 19 ottobre 2024) Elena Ugolini, candidata del centrodestra alle prossime Elezioni regionali in Emilia-Romagna, si è presentata a Ferrara per discutere del tema centrale della sua campagna elettorale: la sanità e la riforma del sistema sanitario regionale.Iscriviti al canale WhartsApp di FerraraToday Ferraratoday.it - Elezioni, la ricetta per la sanità di Ugolini: "Rimettere al centro pazienti e professionisti" Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Elena, candidata deldestra alle prossimeregionali in Emilia-Romagna, si è presentata a Ferrara per discutere del tema centrale della sua campagna elettorale: lae la riforma del sistema sanitario regionale.Iscriviti al canale WhartsApp di FerraraToday

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali - la lista ufficiale di Umbria per la sanità pubblica : tutti i nomi - Umbria per la sanità pubblica deposita la lista per elezioni regionali di novembre, per Stefania Proietti presidente. Elezioni regionali, la lista ufficiale di Umbria per la sanità pubblica: tutti i nomi Adam Michelle Baldoni Maria Laura Bellucci Brunetta Biagini Christian... (Perugiatoday.it)

Elezioni regionali - l'italo-palestinese Basir (Alleanza Verdi e Sinistra) spiega il perchè della sua candidatura : "La sanità pubblica va rafforzata" - "Mi candido per portare nelle istituzioni la Palestina, la sofferenza del mio popolo e la voce della resistenza palestinese, per sensibilizzare al tema della Pace, della solidarietà, della cooperazione internazionale, nel rispetto dell’autodeterminazione dei popoli. Ma mi sono molto cari anche... (Forlitoday.it)

Elezioni regionali - dalla sanità alle imprese : la candidata di Fratelli d'italia Gabriella Di Pentima presenta il suo programma - Maria Gabriella Di Pentima si candida con Fratelli d’Italia alle Elezioni Regionali del 17-18 novembre. . "Gabriella ha. L’avvocatessa 65enne nata a Brindisi, ma da molti anni residente a Forlì ha presentato la propria candidatura nella sede del partito insieme alla parlamentare Alice Bonguerrieri. (Forlitoday.it)