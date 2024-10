“È il momento di lasciare, troppa burocrazia. Non voglio avere l’ansia di sprecare il mio tempo”: Alessandro Barbero va in pensione (Di sabato 19 ottobre 2024) Anche Alessandro Barbero va in pensione. Tra la ola dei fan e il “beato lui” dei giusti scettici, il 65enne torinese, oramai icona celebre da divulgatore tv, online e nella saggistica, lascia l’università del Piemonte Orientale che l’ha accolto dal 2002 come professore ordinario di Storia Medioevale. In una intervista a La Stampa, Barbero ha analizzato alcuni aspetti del suo lavoro e si è pure tolto alcuni sassolini dalla scarpa. Il Premio Strega 1996 per il romanzo storico Bella vita e guerre altrui di Mr Pyle gentiluomo (Mondadori) ha spiegato che un ateneo come quello di Vercelli, di “medie dimensioni”, “è la situazione ottimale: sfianca meno per la quantità di esami da fare e di tesi da seguire e consente un rapporto più diretto con i ragazzi”. Ilfattoquotidiano.it - “È il momento di lasciare, troppa burocrazia. Non voglio avere l’ansia di sprecare il mio tempo”: Alessandro Barbero va in pensione Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ancheva in. Tra la ola dei fan e il “beato lui” dei giusti scettici, il 65enne torinese, oramai icona celebre da divulgatore tv, online e nella saggistica, lascia l’università del Piemonte Orientale che l’ha accolto dal 2002 come professore ordinario di Storia Medioevale. In una intervista a La Stampa,ha analizzato alcuni aspetti del suo lavoro e si è pure tolto alcuni sassolini dalla scarpa. Il Premio Strega 1996 per il romanzo storico Bella vita e guerre altrui di Mr Pyle gentiluomo (Mondadori) ha spiegato che un ateneo come quello di Vercelli, di “medie dimensioni”, “è la situazione ottimale: sfianca meno per la quantità di esami da fare e di tesi da seguire e consente un rapporto più diretto con i ragazzi”.

