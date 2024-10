Ilnapolista.it - Dzeko punge Lukaku: «Nella finale di Champions ebbe 30 minuti per fare la differenza e invece…»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di sabato 19 ottobre 2024): «di30perlae invece». La Gazzetta intervistain vista di Roma-Inter. L’attaccante bosniaco si sofferma sulladipersa dall’Inter contro il Manchester City e suche tanti tifosi avrro voluto in campo dal primo minuto. Oggigioca al Fenerbahce con Mourinho. Estate 2023, l’addio all’Inter. I dirigenti hanno spiegato come quella scelta fu presa pensando di poter contare sulla conferma di, poi saltata.«Ma se scelsero così, vuol dire che erano d’accordo tutti, allenatore e dirigenti. A me è sembrata una decisione strana, perché un giocatore che è stato titolare in tutte le partite importanti, compresa ladi, potevi tenerlo a zero e avere quattro punte in rosa. Mi sembrò molto strano, ecco.