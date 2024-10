Djokovic-Nadal oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Six Kings Slam 2024 (Di sabato 19 ottobre 2024) Novak Djokovic se la vedrà contro Rafael Nadal nella finale 3°/4° posto del Six Kings Slam 2024, il ricchissimo evento di esibizione di scena sul veloce indoor della Kingdom Arena di Riyadh, in Arabia Saudita. Entrambi, dopo aver usufruito di un bye ai quarti, hanno visto interrompere i loro rispettivi percorsi in semifinale. Il serbo si è arreso in tre set contro Jannik Sinner mentre lo spagnolo, che ha reso noto il suo ritiro dopo le Finali di Coppa Davis del prossimo novembre, ha ceduto nettamente di fronte al connazionale Carlos Alcaraz. I favori del pronostico sono tutti dalla parte di Djokovic, che si trova avanti per 31-29 nel bilancio degli scontri diretti, ad agosto ha vinto la medaglia d’oro in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 e da pochissimo ha raggiunto la finale del Masters 1000 di Shanghai. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Novakse la vedrà contro Rafaelnella finale 3°/4° posto del Six, il ricchissimo evento di esibizione di scena sul veloce indoor della Kingdom Arena di Riyadh, in Arabia Saudita. Entrambi, dopo aver usufruito di un bye ai quarti, hanno visto interrompere i loro rispettivi percorsi in semifinale. Il serbo si è arreso in tre set contro Jannik Sinner mentre lo spagnolo, che ha reso noto il suo ritiro dopo le Finali di Coppa Davis del prossimo novembre, ha ceduto nettamente di fronte al connazionale Carlos Alcaraz. I favori del pronostico sono tutti dalla parte di, che si trova avanti per 31-29 nel bilancio degli scontri diretti, ad agosto ha vinto la medaglia d’oro in occasione dei Giochi Olimpici di Parigie da pochissimo ha raggiunto la finale del Masters 1000 di Shanghai.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Djokovic-Nadal - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : l’eterno duello va in scena per l’ultima volta - Lo spagnolo si è arreso al connazionale Carlos Alcaraz, in un match che è suonato come un passaggio di consegne tra la storia del tennis iberico ed il presente e futuro. 30 italiane. Oltre alla finale per il titolo si disputerà un incontro per assegnare il terzo posto tra gli sconfitti delle semifinali. (Oasport.it)

Nadal-Djokovic - Six Kings Slam : a che ora e dove vederla in diretta - Rafa Nadal e Novak Djokovic sono pronti a scendere in campo per quella che sarà molto probabilmente il loro ultimo match. Sabato 19 ottobre le due leggende del tennis si sfidano a Riad nella finale per il terzo e il quarto posto del Six Kings Slam, il torneo esibizione che ha messo di fronte i. (Today.it)

Six Kings Slam - a Riad l’ultima sfida tra Nadal e Djokovic - Nadal, che non giocava dalle Olimpiadi, è stato battuto 6-3, 6-3 dal connazionale Carlos Alcaraz nella semifinale a Riad. . The post Six Kings Slam, a Riad l’ultima sfida tra Nadal e Djokovic appeared first on seriea24. The post Six Kings Slam, a Riad l’ultima sfida tra Nadal e Djokovic appeared first on seriea24. (Seriea24.it)