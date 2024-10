Formiche.net - Dalla famiglia all’agenda Ue. La sfida di Ecr per il futuro dell’Europa

(Di sabato 19 ottobre 2024) In Croazia al vertice di Ecr sullava in scena il primo dibattito “allargato” al centrodestra europeonascita della nuova commissione Ue. Un’occasione utile per tastare il polso a popolari, conservatori e patrioti su temi comuni (oggi la, domani il green deal o la difesa comune) al fine di iniziare ad immaginare quale sarà la traccia del governo von der Leyen II. Ma anche per definire i contorni della fase due del partito guidato da Giorgia Meloni, passato dai primi timidi passi del 2009 in Ue al successo elettorale dello scorso giugno, che lo ha portato ad essere soggetto significativo nell’economia complessiva dell’eurocamera.