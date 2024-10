Corea del nord: “giovani sono pronti alla guerra sacra contro Seoul” (Di sabato 19 ottobre 2024) La situazione in Corea del nord si sta surriscaldando velocemente. Dove l’alleanza sempre più stretta fra Kim e Putin, e la rivalità nel continente asiatico fra Cina e USA. Rendono oggi la faida fra Pyongyang e Seoul una bomba ad orologeria. Kim Jon Un/ FOTO ANSALe rinnovate tensioni tra il governo della Corea nel nord e la Corea del Sud di questi giorni hanno avuto ripercussioni immediate a Pyongyang. Dove nel giro di poche ore, oltre 1,4 milioni di giovani nordCoreani hanno chiesto di arruolarsi e di rientrare nell’esercito. Spinti dalla volontà di reagire alle “provocazioni” di Seul, accusata di aver lanciato droni con messaggi propagandistici su Pyongyang negli scorsi giorni. Il presidente Kim Jon Un dunque potrebbe essere oggi l’ago della bilancia di un quadro globale già caotico e drammatico. Velvetmag.it - Corea del nord: “giovani sono pronti alla guerra sacra contro Seoul” Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La situazione indelsi sta surriscaldando velocemente. Dove l’alleanza sempre più stretta fra Kim e Putin, e la rivalità nel continente asiatico fra Cina e USA. Rendono oggi la faida fra Pyongyang euna bomba ad orologeria. Kim Jon Un/ FOTO ANSALe rinnovate tensioni tra il governo dellanele ladel Sud di questi giorni hanno avuto ripercussioni immediate a Pyongyang. Dove nel giro di poche ore, oltre 1,4 milioni dini hanno chiesto di arruolarsi e di rientrare nell’esercito. Spinti dvolontà di reagire alle “provocazioni” di Seul, accusata di aver lanciato droni con messaggi propagandistici su Pyongyang negli scorsi giorni. Il presidente Kim Jon Un dunque potrebbe essere oggi l’ago della bilancia di un quadro globale già caotico e drammatico.

