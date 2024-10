Romadailynews.it - Cina: imparare una frase in uiguro, scambio culturale al sesto World Media Su

(Di sabato 19 ottobre 2024) Urumqi, 19 ott – (Xinhua) – AlSummit nello Xinjiang, ci siamo riuniti con giornalisti di tutto il mondo in un viaggio per esplorare Turpan, uno snodo vitale dell’antica Via della seta che collegava le civilta’ orientale e occidentale. Circondata da tante voci internazionali, ho deciso diunainda condividere con gli altri. Un locale ha menzionato che unache devi assolutamentedurante la visita e’: ‘L’uva di Turpan e’ molto dolce’ in. Conoscere questaportera’ sicuramente un sorriso ai locali! Cliccate sul video per vedere quante persone riescono a dirlo alla fine. Agenzia Xinhua