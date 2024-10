Christopher Nolan e la Warner: la storia di tutto quello che è andato male fra il regista e la major (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo Oppenheimer, Christopher Nolan sceglie di nuovo la Universal nonostante la Warner abbia cercato in ogni modo di ricucire il vecchio strappo. Per quasi vent'anni, fra Christopher Nolan e la Warner Bros c'è stata una vera e propria storia d'amore basata sulla fiducia reciproca. Un rapporto professionale cominciato nel 2002 con Insomnia, il remake dell'omonimo lungometraggio norvegese del 1997, e proseguito fino a Tenet, il primo blockbuster uscito nel 2020 nei cinema nei mesi più bui della pandemia di nuovo Coronavirus. Poi il divorzio che ha portato prima Nolan a essere il corteggiato numero 1 di tutta Hollywood, e poi alla partnership fra il regista e la Universal dalla quale è nato il trionfale Oppenheimer. Ma per quale ragione dopo quasi due Movieplayer.it - Christopher Nolan e la Warner: la storia di tutto quello che è andato male fra il regista e la major Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo Oppenheimer,sceglie di nuovo la Universal nonostante laabbia cercato in ogni modo di ricucire il vecchio strappo. Per quasi vent'anni, frae laBros c'è stata una vera e propriad'amore basata sulla fiducia reciproca. Un rapporto professionale cominciato nel 2002 con Insomnia, il remake dell'omonimo lungometraggio norvegese del 1997, e proseguito fino a Tenet, il primo blockbuster uscito nel 2020 nei cinema nei mesi più bui della pandemia di nuovo Coronavirus. Poi il divorzio che ha portato primaa essere il corteggiato numero 1 di tutta Hollywood, e poi alla partnership fra ile la Universal dalla quale è nato il trionfale Oppenheimer. Ma per quale ragione dopo quasi due

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Christopher Nolan con Universal per il suo nuovo film nonostante il tentativo della Warner Bros. di riconquistarlo - Nolan aveva già una lunga storia con lo studio risalente a “Insomnia” del 2002. . “Quello che conta [per Nolan] è se lo distribuiremo nel modo giusto? Avrai la giusta strategia di marketing? Otterrai gli schermi Imax? Mi lascerai solo a fare il film che voglio fare? Tutte queste cose che sa di aver ottenuto con la Universal [su ‘Oppenheimer’]”, afferma Stephen Galloway, preside del Dodge ... (Cinefilos.it)

Oppenheimer : l'edizione blu-ray del film di Christopher Nolan è in offerta su Amazon - Per coloro che lo hanno apprezzato sul grande schermo, vi segnaliamo che potete attualmente trovare l'edizione Blu-Ray di Oppenheimer in sconto su Amazon. Robert Oppenheimer, il fisico responsabile del Progetto Manhattan, portando in scena i dilemmi morali e le conseguenze devastanti del suo lavoro. (Movieplayer.it)

Christopher Nolan : si intensificano i rumor sul suo prossimo film - ecco tutte le ipotesi - Il primo rumor, diffuso da World of Reel, riguarda la possibilità che Nolan si confronti col genere horror, ma due diverse fonti hanno confutato questa voce. Dopo l'annuncio del rinnovato accordo tra Christopher Nolan e Universal, in molti fremono per conoscere i dettagli del nuovo lungometraggio dell'autore di Oppenheimer. (Movieplayer.it)