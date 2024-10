Carrarese Esordio ai “Marmi“ contro il Mantova. Calabro: "Finalmente giocheremo ad armi pari" (Di sabato 19 ottobre 2024) "In quanto pugliese e conoscitore della passione per il calcio che si vive nella mia regione mi sento in dovere di rivolgere un pensiero ai tre ragazzi del Foggia morti nei giorni scorsi". Antonio Calabro ha voluto iniziare così, con un ricordo della recente tragedia automobilistica che ha scosso il mondo del calcio, la sua conferenza stampa pre-gara. "Quando accadono queste sventure ancora di più si percepisce il sacrificio e le difficoltà a cui vanno incontro i tifosi che con grande trasporto seguono le proprie squadre in trasferta". Mister, com’è stato il vostro “ritorno“ allo stadio dei Marmi? Si può dire che domenica iniziate un nuovo campionato? "Un nuovo campionato no ma Finalmente ci potremo giocare tutto con le stesse armi degli altri. Ci sono i pro che siamo a casa nostra con la nostra palestra e la sala video. Sport.quotidiano.net - Carrarese Esordio ai “Marmi“ contro il Mantova. Calabro: "Finalmente giocheremo ad armi pari" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) "In quanto pugliese e conoscitore della passione per il calcio che si vive nella mia regione mi sento in dovere di rivolgere un pensiero ai tre ragazzi del Foggia morti nei giorni scorsi". Antonioha voluto iniziare così, con un ricordo della recente tragedia automobilistica che ha scosso il mondo del calcio, la sua conferenza stampa pre-gara. "Quando accadono queste sventure ancora di più si percepisce il sacrificio e le difficoltà a cui vanno ini tifosi che con grande trasporto seguono le proprie squadre in trasferta". Mister, com’è stato il vostro “ritorno“ allo stadio dei? Si può dire che domenica iniziate un nuovo campionato? "Un nuovo campionato no maci potremo giocare tutto con le stessedegli altri. Ci sono i pro che siamo a casa nostra con la nostra palestra e la sala video.

