Caos alcol a Napoli, l?appello delle mamme dei minori: «Basta Spritz a un euro» (Di sabato 19 ottobre 2024) Un cicchetto tre euro, due cinque e poco importa quanti anni hai. Basta pagare. Il cicchetto - i ragazzi lo sanno bene - è un bicchiere molto piccolo, talmente piccolo da contenere solo Ilmattino.it - Caos alcol a Napoli, l?appello delle mamme dei minori: «Basta Spritz a un euro» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un cicchetto tre, due cinque e poco importa quanti anni hai.pagare. Il cicchetto - i ragazzi lo sanno bene - è un bicchiere molto piccolo, talmente piccolo da contenere solo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’alzaia lungo l’Adda ha bisogno di interventi. Serve un milione di euro e forse non basta - È il prezzo, stimato, per ripristinare l’alzaia lungo l’Adda e il collegamento allo Stallazzo di Paderno d’Adda, l’unico punto di ristoro e di primo soccorso lungo il fiume, dove lavoravo alcuni lavoratori svantaggiati di una cooperativa sociale ora in cassa integrazione, ma che rischiano la disoccupazione. (Ilgiorno.it)

Nelle mani di Federico Ravaglia : “Bologna - ci basta una scintilla. Possiamo puntare all’Europa - sogno di essere il n.1 rossoblù” - Ma a oggi ti dico: perché no?! E’ qualcosa nelle nostre corde. This is Ravaglia: un ragazzo rimasto attaccato alle sue radici, un figlio di Bologna. Ecco, Thijs ha bisogno di tempo: ha le qualità per fare 15 gol”. Chiaro che, ogni anno, ci si aspetta di più da lui. Ci sono stati dei cambiamenti grossi, sì, ma la base del gruppo è quella. (Sport.quotidiano.net)

Eurocup 2024/2025 - i 34 di Wiltjer non bastano : la Reyer Venezia sprofonda a Valencia - Ma da metà terzo quarto in poi dilagano Ojeleye e compagni verso il 105-83 finale, con Wiltjer che a pochi secondi dal termine riesce quantomeno a scollinare sopra i 30 punti sul tabellino. . Un match totalmente controllato dalla squadra spagnola, che non ha praticamente faticato a trovare la via del canestro contro una difesa alquanto traballante da parte della squadra allenata da Neven Spahija. (Sportface.it)