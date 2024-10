America’s Cup resta in Nuova Zelanda, Britannia battuta 7-2 (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'America's Cup rimane stabilmente in Nuova Zelanda dopo la breve vacanza in esposizione a Barcellona: il Team Emirates New Zealand diventa il primo a conquistare per la terza volta di seguito la Vecchia Brocca (la quinta per il paese oceanico), dominando per 7-2 il Team Ineos Britannia, che accarezzava il sogno di vincere L'articolo America’s Cup resta in Nuova Zelanda, Britannia battuta 7-2 proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'America's Cup rimane stabilmente indopo la breve vacanza in esposizione a Barcellona: il Team Emirates New Zealand diventa il primo a conquistare per la terza volta di seguito la Vecchia Brocca (la quinta per il paese oceanico), dominando per 7-2 il Team Ineos, che accarezzava il sogno di vincere L'articoloCupin7-2 proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

L’America’s Cup resta in Nuova Zelanda : inglesi ko - finisce 7 a 2 (video). I rimpianti di Luna Rossa - . Al quarto giro di boa vantaggio New Zealand di 13?, la distanza si allunga e supera i 160 metri nel corso del quinto bastone. Già prima della metà del primo lato la distanza è intorno ai 200 metri e al primo giro di boa il vantaggio è di 19?, nel secondo lato la distanza supera i 300 metri. Secondo gate con 22? di vantaggio New Zealand, ma il colpo di scena arriva nella seconda bolina: i kiwi ... (Secoloditalia.it)

