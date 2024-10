Allerta meteo prorogata: continua il maltempo in Toscana (Di sabato 19 ottobre 2024) Allerta meteo prorogata: continua il maltempo in Toscana Allerta meteo prorogata anche domenica 20 ottobre. Non si ferma il maltempo in Toscana. continua a piovere dopo il disastro di questi giorni in Toscana, con i territori di Campiglia Marittima, Suvereto, Castelfiorentino sott’acqua. L’esondazione dei fiumi Elsa e Cornia. La tracimazione del fiume Cecina. Siena in ginocchio. Ancora colpita Montecatini Val di Cecina, che poche settimane fa ha visto la furia del torrente Sterza portare via con sé nonna e nipotino di cinque mesi Nubifragi in seguito ai quali il presidente della Regione Toscana Giani dopo aver firmato lo stato di emergenza regionale ha scritto al ministro Musumeci per chiedere lo stato di emergenza nazionale. Grande lavoro del sistema di protezione civile regionale e dei vigili del fuoco. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di sabato 19 ottobre 2024)ilinanche domenica 20 ottobre. Non si ferma ilina piovere dopo il disastro di questi giorni in, con i territori di Campiglia Marittima, Suvereto, Castelfiorentino sott’acqua. L’esondazione dei fiumi Elsa e Cornia. La tracimazione del fiume Cecina. Siena in ginocchio. Ancora colpita Montecatini Val di Cecina, che poche settimane fa ha visto la furia del torrente Sterza portare via con sé nonna e nipotino di cinque mesi Nubifragi in seguito ai quali il presidente della RegioneGiani dopo aver firmato lo stato di emergenza regionale ha scritto al ministro Musumeci per chiedere lo stato di emergenza nazionale. Grande lavoro del sistema di protezione civile regionale e dei vigili del fuoco.

Maltempo - in Campania allerta meteo prorogata di altre 24 ore - Prestare attenzione agli avvisi diramati dalla Sala Operativa Regionale attiva in h24 e monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. . La Protezione Civile regionale, considerato il quadro meteo in atto, ha prorogato di ulteriori 24 ore la vigente allerta meteo. (Ildenaro.it)

Prorogata l'allerta meteo per pioggia. Strade e tunnel sotto osservazione per gli allagamenti - Il. Lo rende noto la protezione civile regionale che ha diramato un avviso nuovo avviso, stavolta di colore giallo, valido dalla mezzanotte di sabato e per tutta la giornata di domenica. L'allerta meteo attualmente in vigore fino a mezzanotte è stata prorogata anche per la giornata di domenica. (Casertanews.it)

Anche domenica maltempo a Napoli e in Campania : prorogata l’allerta meteo gialla - Per l'intera giornata di domani, domenica 20 ottobre, la Protezione Civile della Campania ha prorogato l'allerta meteo gialla su tutto il territorio regionale.Continua a leggere . (Fanpage.it)