Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 19 e domenica 20 ottobre (Di venerdì 18 ottobre 2024) Weekend alle porte, cosa fare a Roma? Tanti gli eventi e gli appuntamenti da non perdere in questo fine settimana piovoso. Grandi e piccoli potranno divertirsi e non pensare al maltempo che sta bagnando l’Italia intera. Cosa fare nel Weekend a Roma? Gli eventi imperdibili Nuovo Teatro Orione, Food Ensemble: il concerto che puoi mangiare: il 18 e 19 ottobre 2024 gli spettatori assisteranno al primo concerto che si può mangiare, con la partecipazione straordinaria della giovane chef Sarah Cicolini, resident chef del ristorante Romano SantoPalato e volto noto agli spettatori di Masterchef. Si tratta di un’esperienza che unisce arte culinaria e musica elettronica. Villa Borghese: riapre al pubblico la Loggia dei Vini: dal 19 ottobre torna il prestigioso padiglione costruito ai primi del Seicento e utilizzato dalla famiglia Borghese per riunioni e feste conviviali. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)alle porte, cosa fare a? Tanti glie gli appuntamenti da nonin questo fine settimana piovoso. Grandi e piccoli potranno divertirsi e non pensare al maltempo che sta bagnando l’Italia intera. Cosa fare nel? Gliimperdibili Nuovo Teatro Orione, Food Ensemble: il concerto che puoi mangiare: il 18 e 192024 gli spettatori assisteranno al primo concerto che si può mangiare, con la partecipazione straordinaria della giovane chef Sarah Cicolini, resident chef del ristoranteno SantoPalato e volto noto agli spettatori di Masterchef. Si tratta di un’esperienza che unisce arte culinaria e musica elettronica. Villa Borghese: riapre al pubblico la Loggia dei Vini: dal 19torna il prestigioso padiglione costruito ai primi del Seicento e utilizzato dalla famiglia Borghese per riunioni e feste conviviali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Le “Vie dei tesori a Sciacca” : ultimo weekend tra piante aromatiche e la storia del dirigibile Dixmude - Sabato 19 e domenica 20 ottobre ultimo weekend con le “Vie dei tesori” a Sciacca. Tante le attività , come la scoperta del gigantesco il Dixmude, il famoso dirigibile di costruzione tedesca ma di nazionalità francese che nel 1923, durante una tempesta, fu colpito da un fulmine e colò nel mare di... (Agrigentonotizie.it)

Weekend a Roma : 17 eventi da non perdere sabato 19 e domenica 20 ottobre - Un nuovo weekend è alle porte, il meteo annuncia tempo instabile e temporali, ma la Capitale non si ferma e, al contrario, promette un calendario ricco di attività per tutti i gusti. Il 19 e il 20 ottobre saranno un sabato e una domenica all'insegna del cinema, del gusto, delle tradizioni... (Romatoday.it)

Sagre a Roma e nel Lazio nel weekend del 12 e 13 ottobre : dove trovare le feste e le fiere piĂą belle - Autunno di sagre a Roma e nel Lazio: tanti gli appuntamenti di questo fine settimana di metĂ ottobre per celebrare la stagione. Scopriamone alcuni.Continua a leggere . (Fanpage.it)