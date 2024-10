Un italiano su dieci vive in povertà assoluta, e la situazione peggiora anche per chi ha un lavoro (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 9,7% della popolazione in Italia nel 2023 era in povertà assoluta, ha fatto sapere l'Istat nel suo rapporto annuale: sono quasi 5,7 milioni di persone, di cui quasi 1,3 milioni di minorenni. La povertà colpisce soprattutto il Sud, ma è in aumento anche al Nord. L'aumento dell'occupazione non ha aiutato, perché gli stipendi sono rimasti bassi. Fanpage.it - Un italiano su dieci vive in povertà assoluta, e la situazione peggiora anche per chi ha un lavoro Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 9,7% della popolazione in Italia nel 2023 era in, ha fatto sapere l'Istat nel suo rapporto annuale: sono quasi 5,7 milioni di persone, di cui quasi 1,3 milioni di minorenni. Lacolpisce soprattutto il Sud, ma è in aumentoal Nord. L'aumento dell'occupazione non ha aiutato, perché gli stipendi sono rimasti bassi.

