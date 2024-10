Tragico incidente sull’autostrada Roma-Napoli: muore un camionista a Villa Santa Lucia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammatico incidente ha scosso, nel pomeriggio di oggi, l’autostrada A1 Roma-Napoli. Un camionista ha perso la vita a causa di un incidente avvenuto lungo la corsia sud dell’importante arteria stradale. La tragedia si è verificata nel territorio di Villa Santa Lucia, tra i caselli di Cassino e Pontecorvo, colpendo nuovamente il mondo dei lavoratori della strada e suscitando preoccupazioni per la sicurezza autostradale. La dinamica dell’incidente L’incidente mortale si è verificato intorno alle 15:30. Il camion, un autoarticolato condotto da un uomo di 46 anni proveniente da Napoli, ha improvvisamente perso il controllo mentre percorreva il tratto autostradale. Testimoni hanno riferito che il mezzo ha cominciato a sbandare, per poi ribaltarsi e terminare la sua corsa in una cunetta laterale, un evento che ha avuto esiti tragici. Gaeta.it - Tragico incidente sull’autostrada Roma-Napoli: muore un camionista a Villa Santa Lucia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammaticoha scosso, nel pomeriggio di oggi, l’autostrada A1. Unha perso la vita a causa di unavvenuto lungo la corsia sud dell’importante arteria stradale. La tragedia si è verificata nel territorio di, tra i caselli di Cassino e Pontecorvo, colpendo nuovamente il mondo dei lavoratori della strada e suscitando preoccupazioni per la sicurezza autostradale. La dinamica dell’L’mortale si è verificato intorno alle 15:30. Il camion, un autoarticolato condotto da un uomo di 46 anni proveniente da, ha improvvisamente perso il controllo mentre percorreva il tratto autostradale. Testimoni hanno riferito che il mezzo ha cominciato a sbandare, per poi ribaltarsi e terminare la sua corsa in una cunetta laterale, un evento che ha avuto esiti tragici.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragico incidente a Roma : operaio 17enne ferito e un morto dopo il crollo dell’ascensore - Durante un normale intervento di smantellamento, un tragico incidente ha coinvolto tre operai, uno dei quali ha perso la vita. La situazione, però, per Peter Isiwele, l’operaio 48enne che ha perso la vita, rappresenta un lutto incolmabile per la sua famiglia. L’incidente è avvenuto lunedì 14 ottobre, in un orario diurno, quando diversi operai erano attivi negli interventi di ristrutturazione. (Gaeta.it)

Roma - ascensore precipita e uccide una persona : polizia sul luogo dell’incidente - In serata una prima informativa verrà inviata alla procura della Repubblica di Roma. Con lui sono rimaste schiacciate altre due persone, che ora sono ferite. Polizia e vigili del fuoco sul luogo dell’incidente in cui una persona ha perso la vita lunedì pomeriggio in un palazzo di via delle Vergini, nel centro di Roma: l’uomo è rimasto schiacciato dalla cabina di un ascensore, che durante alcuni ... (Lapresse.it)

Dramma in centro a Roma : cade l'ascensore - incidente mortale - Un morto e due feriti: questo il bilancio di un incidente avvenuto in un palazzo in via delle Vergini 21, al centro di Roma. . Sul posto vigili del fuoco, polizia e il Gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale per la viabilità. Indagini in corso. Secondo quanto svela l'Agi, sembra sia caduto un ascensore in un edificio in cui c'è un cantiere. (Iltempo.it)