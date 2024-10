Metropolitanmagazine.it - Tom Holland condivide un aggiornamento su “Spider-Man 4” dopo aver letto la sceneggiatura

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tomè famoso per la sua incapacità di mantenere un segreto e di recente ha fornito unsullo sviluppo di-Man 4. L’attore ha dichiarato che lui e Zendaya hannouna bozza dellae sono entusiasti della direzione che sta prendendo il film sui supereroi. “Abbiamo un creativo, un pitch e una bozza che sono eccellenti“, ha dettoal podcast The Rich Roll. “C’è bisogno di lavorarci, ma gli autori stanno facendo un ottimo lavoro e l’hotre settimane fa e mi ha davvero acceso un fuoco dentro“. Ha continuato, “Zendaya e io ci siamo seduti e l’abbiamoinsieme e a volte eravamo come se rimbalzassimo per il soggiorno. Come se questo fosse un vero film degno del rispetto dei fan, ma ci sono alcune cose che dobbiamo capire prima di poterlo far partire davvero. Ma è emozionante e sono davvero, davvero emozionato al riguardo.