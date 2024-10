Tennis: Bencic al rientro in campo dopo la pausa per maternità (Di venerdì 18 ottobre 2024) La svizzera, ex numero 4 al mondo, sarà in tabellone all'ITF 75 di Amburgo ROMA - La svizzera Belinda Bencic tornerà a giocare un torneo ITF per la prima volta dopo sei anni. L'ex numero 4 del mondo sarà in campo all'ITF 75 di Amburgo che inizierà il 28 ottobre, come prima tappa del suo rientro in c Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Bencic al rientro in campo dopo la pausa per maternità Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La svizzera, ex numero 4 al mondo, sarà in tabellone all'ITF 75 di Amburgo ROMA - La svizzera Belindatornerà a giocare un torneo ITF per la prima voltasei anni. L'ex numero 4 del mondo sarà inall'ITF 75 di Amburgo che inizierà il 28 ottobre, come prima tappa del suoin c

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tennis Belinda Bencic selezionata per la Billie Jean King Cup - Belinda Bencic tornerà a giocare per la Svizzera in Billie Jean King Cup i prossimi 15 e 16 novembre. La sangallese farà parte del team elvetico, composto anche da Viktorija Golubic (WTA 124), Jil ... (bluewin.ch)

Bencic fa il suo ritorno in campo: “Voglio mettermi alla prova in un contesto competitivo” - Tennis - WTA | La campionessa svizzera farà il suo esordio stagionale nell'ITF di Amburgo per testare la sua condizione. Obiettivo principale la Billie Jean Cup, a novembre ... (ubitennis.com)

Tennis Belinda Bencic torna in campo a fine mese - Tra poco meno di due settimane Belinda Bencic tornerà a disputare una partita di tennis. Sei mesi dopo la nascita di sua figlia la rossocrociata sarà presente all’ITF 75 di Amburgo, il torneo per cui ... (bluewin.ch)