Stangata al tassista abusivo: 5mila euro di multa e foglio di via per tre anni da Lecce (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lecce – Per tre anni non potrà mettere piede a Lecce. E in più, dovrà sborsare quasi 5mila euro. A tanto ammonta la multa, dopo essere stato fermato dagli agenti della questura e dalla polizia locale, durante controlli straordinari del territorio messi in atto su disposizione del questore Lecceprima.it - Stangata al tassista abusivo: 5mila euro di multa e foglio di via per tre anni da Lecce Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)– Per trenon potrà mettere piede a. E in più, dovrà sborsare quasi. A tanto ammonta la, dopo essere stato fermato dagli agenti della questura e dalla polizia locale, durante controlli straordinari del territorio messi in atto su disposizione del questore

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

GAZZETTA - Napoli-Lecce verso il sold out, previsti 50mila spettatori allo stadio Maradona - Come riporta La Gazzetta dello Sport, è previsto l'ennesimo sold out allo stadio Diego Armando Maradona per la sfida del Napoli contro il Lecce, in programma sabato 26 ottobre: "Continua la vendita de ... (napolimagazine.com)

TMW - Napoli, la forza della rosa: Conte ad Empoli con sei acquisti titolari su sette - Oltre 5mila tifosi ad Empoli, il sold-out già raggiunto al Maradona per la sfida al Lecce e quello in arrivo per l'Atalanta. Il Napoli domenica scende in campo ad Empoli per alimentare l'entusiasmo ge ... (napolimagazine.com)

Messaggi, mail e riunioni fuori dall'orario di lavoro. L'Italia pensa al "diritto alla disconnessione". Ecco cosa prevede la proposta di legge - Si chiama "Lavoro, poi stacco" la proposta di legge sul diritto alla disconnessione. L'obiettivo è garantire una vita più equilibrata e dunque stop a messaggi, email ... (quotidianodipuglia.it)