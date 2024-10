Sorpresa in Empoli-Napoli: show del cantante napoletano al Castellani (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo Guè a Como, arriva l’ora di un artista napoletano che si esibisce per il match del Napoli: al Castellani di Empoli lo show pre-partita La Serie A prova a intrattenere il pubblico. Al Maradona sono noti i dj set di diversi artisti che intrattengono migliaia di spettatori in attesa del fischio d’inizio. In occasione di Como-Verona, invece, c’era il famoso Gué, scalatore di classifiche e protagoniste di numerose hit italiane. In vista di Empoli-Napoli, invece, toccherà ad un artista napoletano aprire la sfida. Infatti, attraverso i social e il sito ufficiale del club toscano, si legge che il cantante Lelio Morra, nato a Napoli nell’86, si esibirà al Castellani prima del match tra Empoli e Napoli. L’artista è noto ai tifosi di casa, poiché il suo singolo “Dedicato a chi” è stato l’inno alla salvezza in Serie A del club toscano. Spazionapoli.it - Sorpresa in Empoli-Napoli: show del cantante napoletano al Castellani Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo Guè a Como, arriva l’ora di un artistache si esibisce per il match del: aldilopre-partita La Serie A prova a intrattenere il pubblico. Al Maradona sono noti i dj set di diversi artisti che intrattengono migliaia di spettatori in attesa del fischio d’inizio. In occasione di Como-Verona, invece, c’era il famoso Gué, scalatore di classifiche e protagoniste di numerose hit italiane. In vista di, invece, toccherà ad un artistaaprire la sfida. Infatti, attraverso i social e il sito ufficiale del club toscano, si legge che ilLelio Morra, nato anell’86, si esibirà alprima del match tra. L’artista è noto ai tifosi di casa, poiché il suo singolo “Dedicato a chi” è stato l’inno alla salvezza in Serie A del club toscano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - Birindelli : «Conte ha bisogno di giocatori come lui. Empoli? Ecco perché sono tornato qui ad allenare la Primavera» - L’attuale allenatore dell’Empoli Primavera ha parlato di Antonio Conte, il suo Napoli e non solo Alessandro Birindelli, allenatore della dell’Empoli Primavera, è intervenuto a Radio Goal in diretta su Kiss Kiss Napoli. Tantissimi argomenti trattati, da Antonio Conte alla sua esperienza in Toscana. CONTE – «Credo che il dna Juventus per chi ha vissuto quegli anni […]. (Calcionews24.com)

Empoli-Napoli - Conte : "Finalmente si gioca - troppa esaltazione in questa sosta" - "Sono passate solo 7 giornate e ho percepito un'esaltazione esagerata in questi giorni di pausa: per fortuna ora si torna a giocare. Al di là dei pronostici dettati dai nomi e dai blasoni delle squadre e dei giocatori, l'impressione è che per uscire vincitori da un campo storicamente ostico, dove tra l'altro gioca la seconda miglior difesa del campionato, da parte del Napoli sia necessaria una ... (Sport.quotidiano.net)

Radio Marte - Marcolin : verso Empoli-Napoli - McTominay è apprezzato per il suo ruolo ibrido: un centrocampista capace di inserirsi e segnare, qualità che potrebbero mettere in difficoltà la difesa dell’Empoli. Quest’ultimo sta destando grande curiosità per le sue recenti prestazioni e, grazie alla sua abilità sotto porta e alla fisicità, potrebbe rappresentare un fattore determinante per il Napoli. (Terzotemponapoli.com)