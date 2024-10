Sonia Bruganelli su Ballando con le Stelle e Bonolis “Il male fatto a me stessa” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Se pensavate che Sonia Bruganelli sarebbe rimasta nell’ombra a Ballando con le Stelle, ripensateci. In poche puntate, ha già guadagnato un titolo: la concorrente più bersagliata di questa edizione. Eppure, per la prima volta, sembra voler cambiare le carte in tavola. “Nulla di strategico”, spiega, in un’intervista al Corriere. “Semplicemente da quando sono finita nello spareggio, lo scorso sabato, ho uno spirito diverso, che mi fa concentrare più sulla gara e sul motivo per cui ho accettato di fare questo programma”. Sonia Bruganelli, Ballare per curiosità (e per sfidare se stessa) Cosa spinge una donna come Sonia Bruganelli, abituata a tenere tutto sotto controllo, a lanciarsi in una gara di ballo? “La curiosità verso il ballo, che ho sempre rifiutato di praticare”, rivela. Dilei.it - Sonia Bruganelli su Ballando con le Stelle e Bonolis “Il male fatto a me stessa” Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Se pensavate chesarebbe rimasta nell’ombra acon le, ripensateci. In poche puntate, ha già guadagnato un titolo: la concorrente più bersagliata di questa edizione. Eppure, per la prima volta, sembra voler cambiare le carte in tavola. “Nulla di strategico”, spiega, in un’intervista al Corriere. “Semplicemente da quando sono finita nello spareggio, lo scorso sabato, ho uno spirito diverso, che mi fa concentrare più sulla gara e sul motivo per cui ho accettato di fare questo programma”., Ballare per curiosità (e per sfidare se) Cosa spinge una donna come, abituata a tenere tutto sotto controllo, a lanciarsi in una gara di ballo? “La curiosità verso il ballo, che ho sempre rifiutato di praticare”, rivela.

