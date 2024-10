Sidney Akeem (Scrypts): “Ho pensato di ritirarmi dopo il licenziamento dalla WWE” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Rispetto agli anni passati, nel 2024 la WWE ha limitato di molto il numero di licenziamenti e di mancati rinnovi di contratto dei suoi wrestler. Da quando Triple H e Nick Khan hanno preso pieno controllo dell’azienda, infatti, c’è molta più attenzione al roster e sono pochi i nomi che hanno lasciato Stanford quest’anno. Tra questi c’è Scrypts, che proprio a maggio ha lasciato la WWE in seguito al mancato rinnovo di contratto. “Ho pensato al ritiro” In un’intervista rilasciata allo youtuber MuscleManMalcom, Scrypts – che ora usa il ring name di Sidney Akeem – ha raccontato le sue sensazioni subito dopo la scadenza del contratto. “Ho pensato ‘cavolo, non sono bravo abbastanza?’ Perché ho fatto sempre tutto quello che volevano che facessi, e ho dato il meglio. Ho fatto di tutto e pensavo ‘Cos’altro avrei dovuto fare?’ Ora lo so. Zonawrestling.net - Sidney Akeem (Scrypts): “Ho pensato di ritirarmi dopo il licenziamento dalla WWE” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Rispetto agli anni passati, nel 2024 la WWE ha limitato di molto il numero di licenziamenti e di mancati rinnovi di contratto dei suoi wrestler. Da quando Triple H e Nick Khan hanno preso pieno controllo dell’azienda, infatti, c’è molta più attenzione al roster e sono pochi i nomi che hanno lasciato Stanford quest’anno. Tra questi c’è, che proprio a maggio ha lasciato la WWE in seguito al mancato rinnovo di contratto. “Hoal ritiro” In un’intervista rilasciata allo youtuber MuscleManMalcom,– che ora usa il ring name di– ha raccontato le sue sensazioni subitola scadenza del contratto. “Ho‘cavolo, non sono bravo abbastanza?’ Perché ho fatto sempre tutto quello che volevano che facessi, e ho dato il meglio. Ho fatto di tutto e pensavo ‘Cos’altro avrei dovuto fare?’ Ora lo so.

