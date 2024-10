Roma, scontri alla manifestazione pro Palestina: arrestato un 41enne (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma – La Polizia di Stato ha tratto in arresto, nella giornata di ieri 17 ottobre, un cittadino tunisino di 41 anni, all’esito delle attività investigative immediatamente avviate dalla Digos di Roma e dirette dalla locale Procura della Repubblica, a seguito dei gravi incidenti registratisi nel corso della manifestazione nazionale, in sostegno e solidarietà del popolo palestinese, svoltasi lo scorso sabato 5 ottobre in piazzale Ostiense. alla luce dei gravi elementi raccolti, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti del cittadino straniero, associato poi presso Regina Coeli dalla Digos capitolina, in quanto ritenuto responsabile del reato di “resistenza a P.U. aggravato perché commesso da più di dieci persone riunite”. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)– La Polizia di Stato ha tratto in arresto, nella giornata di ieri 17 ottobre, un cittadino tunisino di 41 anni, all’esito delle attività investigative immediatamente avviate dDigos die dirette dlocale Procura della Repubblica, a seguito dei gravi incidenti registratisi nel corso dellanazionale, in sostegno e solidarietà del popolo palestinese, svoltasi lo scorso sabato 5 ottobre in piazzale Ostiense.luce dei gravi elementi raccolti, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti del cittadino straniero, associato poi presso Regina Coeli dDigos capitolina, in quanto ritenuto responsabile del reato di “resistenza a P.U. aggravato perché commesso da più di dieci persone riunite”.

