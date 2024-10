Roma, gli operai di Stellantis e dell’indotto scendono in piazza. I sindacati: “Basta chiacchiere. Meloni convochi l’azienda” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Giornata di sciopero unitario del settore automotive e di manifestazione nazionale a Roma: Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil si mobilitano insieme, sotto lo slogan “Cambiamo marcia: acceleriamo verso un futuro più giusto”. I sindacati dei metalmeccanici scendono in piazza per difendere l’occupazione e rilanciare il futuro dell’industria dell’auto in Italia, a partire dai siti Stelllantis. L'articolo Roma, gli operai di Stellantis e dell’indotto scendono in piazza. I sindacati: “Basta chiacchiere. Meloni convochi l’azienda” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Roma, gli operai di Stellantis e dell’indotto scendono in piazza. I sindacati: “Basta chiacchiere. Meloni convochi l’azienda” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Giornata di sciopero unitario del settore automotive e di manifestazione nazionale a: Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil si mobilitano insieme, sotto lo slogan “Cambiamo marcia: acceleriamo verso un futuro più giusto”. Idei metalmeccaniciinper difendere l’occupazione e rilanciare il futuro dell’industria dell’auto in Italia, a partire dai siti Stelllantis. L'articolo, glidiin. I: “” proviene da Il Fatto Quotidiano.

