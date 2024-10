Robert Roberson condannato a morte per il decesso della figlia, in Texas sospesa esecuzione 90 minuti prima (Di venerdì 18 ottobre 2024) Robert Roberson è stato "salvato" dalla morte 90 minuti prima dell'esecuzione della pena capitale alla quale era stato condannato per il decesso della sua bimba di 2 anni, avvenuto nel 2002. Secondo gli avvocati, la scienza avrebbe fatto progressi tali da poter dimostrare che la bimba non morì per lesioni dovute alla "sindrome del bambino scosso" come invece inizialmente ipotizzato. Fanpage.it - Robert Roberson condannato a morte per il decesso della figlia, in Texas sospesa esecuzione 90 minuti prima Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)è stato "salvato" dalla90dell'pena capitale alla quale era statoper ilsua bimba di 2 anni, avvenuto nel 2002. Secondo gli avvocati, la scienza avrebbe fatto progressi tali da poter dimostrare che la bimba non morì per lesioni dovute alla "sindrome del bambino scosso" come invece inizialmente ipotizzato.

Il caso Robert Roberson : chi è l’uomo condannato a morte in Texas per la “sindrome del bambino scosso” - Ma sono tanti quelli che ritengono che l'uomo sia innocente e vittima di un clamoroso errore giudiziario. Il 57enne Robert Roberson verrà giustiziato con un'iniezione letale giovedì 17 ottobre nel penitenziario statale di Huntsville, in Texas, per la morte della figlia Nikki, 2 anni, avvenuta nel febbraio 2002. (Fanpage.it)