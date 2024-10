Quanto dura la campagna di Call of Duty: Black Ops 6? Treyarch fa un paragone con Black Ops Cold War (Di venerdì 18 ottobre 2024) Quanto dura la campagna di Call of Duty: Black Ops 6? Questa è la domanda che si stanno ponendo numerosi fan della serie sparatutto di Activision, in trepidante attesa di mettere le mani sul nuovo ed atteso capitoli del francese. Questo quesito è stato posto anche all’associate creative director del gioco, Jon Zuk, che ha affermato nel corso di una nuova intervista con IGN che la campagna del titolo sarà contraddistinta da una longevità superiore a quella di Call of Duty: Black Ops Cold War (che ricordiamo si assesta a circa 5 ore). Leggiamo le dichiarazioni condivise dallo sviluppatore: “Posso dirvi che avrete la possibilità di tornare indietro, parlare con la vostra squadra, migliorare le armi e l’equipaggiamento, ed altre cose di questo tipo. Game-experience.it - Quanto dura la campagna di Call of Duty: Black Ops 6? Treyarch fa un paragone con Black Ops Cold War Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)ladiofOps 6? Questa è la domanda che si stanno ponendo numerosi fan della serie sparatutto di Activision, in trepidante attesa di mettere le mani sul nuovo ed atteso capitoli del francese. Questo quesito è stato posto anche all’associate creative director del gioco, Jon Zuk, che ha affermato nel corso di una nuova intervista con IGN che ladel titolo sarà contraddistinta da una longevità superiore a quella diofOpsWar (che ricordiamo si assesta a circa 5 ore). Leggiamo le dichiarazioni condivise dallo sviluppatore: “Posso dirvi che avrete la possibilità di tornare indietro, parlare con la vostra squadra, migliorare le armi e l’equipaggiamento, ed altre cose di questo tipo.

