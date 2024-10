Poliziotto spara all’ex moglie mentre è al supermercato e poi si uccide Poi la scoperta choc su Mario

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)sul caso diFurio. L’uomo, guardia penitenziaria in pensione, nella mattinata di venerdì 18 ottobre hato allanel parcheggio di una San Severo, in provincia di Foggia. Dopo aver colpito la donna con diversi proiettili alla testa, il 59enne ha rivolto l’arma contro sé stesso e ha fatto fuoco. Per lui non c’è stato nulla da fare. La, Celeste Palmieri (56 anni), è morta dopo essere stata ricoverata in condizioni critiche. I rapporti tra i due erano tesi da tempo dopo la separazione, tanto che l’assessore alle politiche sociali del comune di San Severo, Bruno Savino, ha dichiarato: “la donna ai primi di ottobre aveva incontrato alcune operatrici dei servizi sociali ma aveva rifiutato la possibilità di trasferirsi in un posto più sicuro con i figli minori”.