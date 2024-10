Game-experience.it - PlayStation ha perso la causa contro Datel, noto produttore di cheat

Leggi tutta la notizia su Game-experience.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Proprio in queste orehalalegale, undiper videogiochi. Questa importante novità è giunta novità in rete dopo una battaglia legale andata avanti per ben dieci anni, con la società di Action Replay che ha sostanzialmente avuto ragione ai danni di Sony nella sentenza emessa nelle scorse ore dalla Corte di giustizia Europea. Addentrandoci nello specifico della questione, secondo la legge dell’Unione Europea non vengono velate necessariamente delle leggi nel Vecchio Continente se vengono utilizzati dei trucchi e degli add-on di terze parti per console, a patto che non venga modificato il software.