Perché Art il Clown è la miglior maschera horror contemporanea

C'è un fenomeno che serpeggia tra gli appassionati horror negli ultimi anni. Il suo nome è Terrifier, un raro caso di saga nata nel circuito indipendente a bassissimo budget e poi cresciuta, capitolo dopo capitolo, fino ad approdare al grande pubblico. E con il terzo capitolo potremo per la prima volta vedere le gesta di Art il Clown su grande schermo. Terrifier 3 infatti arriverà al cinema in anteprima in tutta Italia il 31 ottobre e di nuovo in tutte le sale dal 7 novembre grazie a Midnight Factory. Uno dei segreti del successo della saga risiede senza dubbio nel suo sadico protagonista, ormai assunto al ruolo di icona horror al pari delle grandi maschere del passato.

