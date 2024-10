Penalizzazione monstre, -12 e classifica nuovamente stravolta: sale la paura (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lo storico club rischia fino a 12 punti di Penalizzazione: caos stipendi e contributi, si aspetta la decisione Dalla possibile svolta societaria al rischio di una maxi-Penalizzazione in classifica: tifosi in ansia per le sorti del club. Figc (LaPresse) – Calciomercato.itDopo aver sfiorato il sogno promozione nella passata stagione, ora il Taranto vive una situazione tutt’altro che semplice. Lo storico club pugliese lo scorso anno era stata la sorpresa del campionato di Lega Pro con Eziolino Capuano in panchina, sognando il ritorno in Serie B dopo oltre trent’anni, chiudendo al quinto posto la regular season arrivando agli ottavi di finale dei playoff per la promozione in cadetteria, offrendo un calcio propositivo, divertente e votato all’attacco. Calciomercato.it - Penalizzazione monstre, -12 e classifica nuovamente stravolta: sale la paura Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lo storico club rischia fino a 12 punti di: caos stipendi e contributi, si aspetta la decisione Dalla possibile svolta societaria al rischio di una maxi-in: tifosi in ansia per le sorti del club. Figc (LaPresse) – Calciomercato.itDopo aver sfiorato il sogno promozione nella passata stagione, ora il Taranto vive una situazione tutt’altro che semplice. Lo storico club pugliese lo scorso anno era stata la sorpresa del campionato di Lega Pro con Eziolino Capuano in panchina, sognando il ritorno in Serie B dopo oltre trent’anni, chiudendo al quinto posto la regular season arrivando agli ottavi di finale dei playoff per la promozione in cadetteria, offrendo un calcio propositivo, divertente e votato all’attacco.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Penalizzazione ufficiale : cambia subito la classifica - Figc, nuova penalizzazione: cambia subito la classifica ad inizio campionato. it. Paga dunque anche il numero uno della società friulana. È ufficiale la sentenza Tribunale Federale Nazionale, con effetto immediato. itSi complica ulteriormente la posizione di classifica della Triestina, già penultima nel girone A di Serie C con solo 5 punti collezionati nelle prime nove partite di campionato. (Calciomercato.it)

“Penalizzazione inevitabile” : presidente rassegnato - come cambia la classifica - Figc (LaPresse) – Calciomercato. Se ne saranno, purtroppo per i neroverdi, per il presidente e la classifica: a settembre, infatti, la società (guidata ancora dalla vecchia proprietà ) non ottemperò a tutti gli adempimenti relativi a ritenute Irpef di maggio e giugno e ai contribuiti Inps di giugno 2024 e questo, regolamento alla mano, porterà ad una penalizzazione in classifica che parte da due ... (Calciomercato.it)

Ternana - verso il deferimento e la penalizzazione in classifica. Prosegue la contestazione : striscioni in diverse parti della città - Deferimento e penalizzazione in classifica. Uno scenario impronosticabile per la Ternana. Al momento è doveroso utilizzare il condizionale perché non ci sono riscontri ufficiali. Tuttavia secondo quanto raccolto dalla nostra redazione di www.ternitoday.it le scadenze federali previste per la... (Ternitoday.it)