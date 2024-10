Pallavolo, sapore di derby: la Verodol Casciavola ospita la Pallavolo Cascina (Di venerdì 18 ottobre 2024) E' una delle partite più sentite della stagione, sicuramente la più attesa, è il momento del derby cascinese fra la Verodol CBD Casciavola che sabato 19 ottobre alle 21 al Pala Pediatrica ospita la Pallavolo Cascina. Un derby che arriva assai presto, con appena due partite sulle spalle per le Pisatoday.it - Pallavolo, sapore di derby: la Verodol Casciavola ospita la Pallavolo Cascina Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) E' una delle partite più sentite della stagione, sicuramente la più attesa, è il momento delcascinese fra laCBDche sabato 19 ottobre alle 21 al Pala Pediatricala. Unche arriva assai presto, con appena due partite sulle spalle per le

