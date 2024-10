Ilrestodelcarlino.it - Padovani spegne le voci: "Penso solo alla partita"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) È la gara del riscatto. Ancona-Civitanovese, anticipo della settima giornata in programma domani (alle 15) allo stadio Del Conero, è un derby che ha il sapore del passato, ma che si rinnova grazietante aspettative di entrambe le piazze. I rossoblù di Alfonsi, chiamati a invertire la rotta dopo la quarta sconfitta stagionale, i biancorossi di Gadda, vogliosi di tre punti dopo il passo falso di Teramo. Riscatto che si ritrova a pieno titolo in Ettore, attaccante rossoblù ancora a secco di gol nel nuovo torneo e allo stesso tempo reduce da un’annata viziata da un brutto infortunio. Proprio il bomber classe 1989 ha parlato, ieri, mettendo la parola fine alle polemiche sull’episodio della non convocazione contro la Forsempronese. "Sono – premette– un giocatore della Civitanovese e basta.