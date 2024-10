Omicidio Ziliani, concessa la giustizia riparativa per Mirto Milani e chiesta la conferma dei tre ergastoli (Di venerdì 18 ottobre 2024) Mirto Milani, bergamasco originario di Roncola, potrà accedere al processo di giustizia riparativa, come da lui richiesto. La decisione è arrivata questa mattina (venerdì 18 ottobre) dalla la Corte d’Appello di Brescia, durante la prima udienza del processo di secondo grado a carico del 30enne e delle due sorelle Silvia e Paola Zani, tutti condannati in primo grado all’ergastolo per l’Omicidio di Laura Ziliani, madre delle due imputate, l’8 maggio del 2021. Per loro, l’avvocato generale Domenico Chiaro che rappresenta l’accusa ha chiesto la conferma della condanna e la sentenza è prevista per il 22 novembre. Bergamonews.it - Omicidio Ziliani, concessa la giustizia riparativa per Mirto Milani e chiesta la conferma dei tre ergastoli Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), bergamasco originario di Roncola, potrà accedere al processo di, come da lui richiesto. La decisione è arrivata questa mattina (venerdì 18 ottobre) dalla la Corte d’Appello di Brescia, durante la prima udienza del processo di secondo grado a carico del 30enne e delle due sorelle Silvia e Paola Zani, tutti condannati in primo grado all’ergastolo per l’di Laura, madre delle due imputate, l’8 maggio del 2021. Per loro, l’avvocato generale Domenico Chiaro che rappresenta l’accusa ha chiesto ladella condanna e la sentenza è prevista per il 22 novembre.

