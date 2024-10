Omicidio Laura Ziliani, il processo d’appello al trio criminale. Mirto Milani chiede la giustizia riparativa (Di venerdì 18 ottobre 2024) Brescia, 18 ottobre 2024 – Al via, questa mattina a Brescia, davanti alla Corte d'assise d'appello il processo al "trio criminale" ritenuto responsabile dell'Omicidio di Laura Ziliani. L’ex vigilessa di Temù è stata uccisa l’8 maggio 2021, per mano delle due figlie Paola e Silvia Zani e Mirto Milani, fidanzato della maggiore ma legato anche all’altra giovane, tutti rei confessi e tutti condannati all’ergastolo l’8 dicembre 2023. Omicidio Laura Ziliani, tutti all’ergastolo. La figlia: "Assassinio pazzesco, giusto che paghino" La difesa di Mirto Milani ha chiesto che il suo assistito venga ammesso al percorso di giustizia riparativa. “Chiedo scusa e voglio riparare”, ha detto il giovane rima della discussione dei giudici in camera di consiglio per decidere sulla sua richiesta. I familiari di Laura Ziliani si sono mostrati subito contrari. Ilgiorno.it - Omicidio Laura Ziliani, il processo d’appello al trio criminale. Mirto Milani chiede la giustizia riparativa Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Brescia, 18 ottobre 2024 – Al via, questa mattina a Brescia, davanti alla Corte d'assise d'appello ilal "" ritenuto responsabile dell'di. L’ex vigilessa di Temù è stata uccisa l’8 maggio 2021, per mano delle due figlie Paola e Silvia Zani e, fidanzato della maggiore ma legato anche all’altra giovane, tutti rei confessi e tutti condannati all’ergastolo l’8 dicembre 2023., tutti all’ergastolo. La figlia: "Assassinio pazzesco, giusto che paghino" La difesa diha chiesto che il suo assistito venga ammesso al percorso di. “Chiedo scusa e voglio riparare”, ha detto il giovane rima della discussione dei giudici in camera di consiglio per decidere sulla sua richiesta. I familiari disi sono mostrati subito contrari.

Nuove sviluppi nel processo d’appello per l’omicidio di Laura Ziliani : il trimestre in tribunale - Dopo una condanna all’ergastolo in primo grado, il trio coinvolto – composto da Paola Zani, Silvia Zani e Mirto Milani – è tornato in aula per discutere nuove istanze relative al caso. Il mercato immobiliare riguarda proprietà legate a una vita interrotta tragicamente e rappresenta un tentativo di trarre risorse finanziarie in un contesto di grande dolore e privazione. (Gaeta.it)

Omicidio Laura Ziliani - oggi processo d’appello al “trio criminale” : Mirto Milani chiede la giustizia riparativa - Ha avuto inizio questa mattina venerdì 18 ottobre davanti alla Corte d'Assise d'appello di Brescia il processo al "trio criminale" ritenuto responsabile dell'omicidio di Laura Ziliani, l’ex vigilessa di Temù uccisa l’8 maggio 2021 dalle figlie Silvia e Paola Zani e dal fidanzato Mirto Milani. Continua a leggere . (Fanpage.it)