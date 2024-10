Netflix aumenta il prezzo degli abbonamenti in Italia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Giovedì Netflix ha annunciato un aumento dei prezzi in Italia e in Spagna, che entrerà in vigore dal 18 ottobre. In Italia, il piano Premium vedrà un incremento di due euro, passando a 19,99 euro al mese, mentre il piano Standard aumenterà di un euro, arrivando a 13,99 euro. Anche il piano Standard con pubblicità subirà un incremento, passando da 5,49 euro a 6,99 euro. A questi costi si devono aggiungere gli eventuali prezzi per gli slot utente extra, pari a 4,99 euro al mese. Il piano Standard permette di aggiungere un utente extra, mentre il piano Premium consente fino a due utenti extra. Gli aumenti riguarderanno sia i nuovi abbonati, che vedranno i nuovi prezzi immediatamente, sia gli attuali abbonati, che riceveranno una notifica via e-mail un mese prima dell’adeguamento, previsto a partire dal 19 ottobre e che si svilupperà nelle settimane successive. Lettera43.it - Netflix aumenta il prezzo degli abbonamenti in Italia Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Giovedìha annunciato un aumento dei prezzi ine in Spagna, che entrerà in vigore dal 18 ottobre. In, il piano Premium vedrà un incremento di due euro, passando a 19,99 euro al mese, mentre il piano Standard aumenterà di un euro, arrivando a 13,99 euro. Anche il piano Standard con pubblicità subirà un incremento, passando da 5,49 euro a 6,99 euro. A questi costi si devono aggiungere gli eventuali prezzi per gli slot utente extra, pari a 4,99 euro al mese. Il piano Standard permette di aggiungere un utente extra, mentre il piano Premium consente fino a due utenti extra. Gli aumenti riguarderanno sia i nuovi abbonati, che vedranno i nuovi prezzi immediatamente, sia gli attuali abbonati, che riceveranno una notifica via e-mail un mese prima dell’adeguamento, previsto a partire dal 19 ottobre e che si svilupperà nelle settimane successive.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Netflix aumenta il costo dell’abbonamento in Italia - e cresce oltre le attese - I dati nel dettaglio Tornano ai dati finanziari, secondo il rapporto finanziario pubblicato dalla società, Netflix ha aggiunto 5,07 milioni di nuovi abbonati paganti nel trimestre, portando il totale globale a 282,72 milioni. Netflix ha annunciato, durante la presentazione dei risultati trimestrali, un aumento del costo degli abbonamenti in Italia e Spagna, con l’obiettivo di rendere la propria ... (Quifinanza.it)

Netflix cresce oltre le attese nel terzo trimestre 2024 - ma aumentano i prezzi in Italia - L’azienda ha rivelato che il piano con pubblicità ha rappresentato oltre il 50% delle nuove iscrizioni nei paesi in cui è disponibile, con una crescita del 35% trimestre su trimestre. Netflix spiega che all’inizio di questo mese sono aumentati i prezzi in alcuni paesi e in Giappone e da oggi aumenteranno anche in Spagna e Italia. (Quifinanza.it)

Netflix aumenta i prezzi in Italia : il premium va a 19.99 euro - Questa notte Netflix ha aumentato i prezzi in Italia e in Spagna. Nel nostro paese il Premium aumenta di due euro, arrivando a 19.99 euro al mese, lo Standard aumenta di un euro e quello con pubblicità aumenta a 6.99 euro. Gli aumenti da oggi.... Leggi tutto . (Dday.it)