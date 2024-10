Napoli, il teatro a scuola: laboratori e formazione per allievi e docenti di Barra e Ponticelli con Levante (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con “Levante – teatro ad Est”, gli studenti saranno i protagonisti di laboratori e altre occasioni culturali per valorizzare potenzialità espressive ed energie creative. Un anno scolastico ricco d’arte per gli alunni dell’area orientale di Napoli con “Levante – teatro ad Est”, progetto promosso e finanziato dal Comune di Napoli, nell’ambito dell’iniziativa “teatro, Che Classe!”, 2anews.it - Napoli, il teatro a scuola: laboratori e formazione per allievi e docenti di Barra e Ponticelli con Levante Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con “ad Est”, gli studenti saranno i protagonisti die altre occasioni culturali per valorizzare potenzialità espressive ed energie creative. Un anno scolastico ricco d’arte per gli alunni dell’area orientale dicon “ad Est”, progetto promosso e finanziato dal Comune di, nell’ambito dell’iniziativa “, Che Classe!”,

Napoli - il teatro a scuola con i testi di De Simone e le fiabe che parlano dei diritti dei bambini - L’esperienza teatrale immaginata, infatti, prova a rispondere ai diverbi e ai conflitti che si creano tra i giovanissimi e che incidono negativamente sulle relazioni e sull’apprendimento. Il progetto della NEA coinvolge gli allievi dell’istituto comprensivo “Porchiano Bordiga” di Ponticelli e dell’istituto comprensivo “Russo Solimena” di Barra in 140 ore di laboratorio con giochi motori e ... (Puntomagazine.it)

Teatro : Nest Napoli Est celebra dieci anni di attività - Il 31 gennaio e il primo febbraio Tonino Taiuti omaggia Enzo Moscato con «Play Moscato», diretto da Luca Taiuti. E per festeggiare l’importante traguardo, ha promosso un cartellone davvero ricco. A chiudere la stagione il 3 e 4 maggio, sarà il ritorno a Napolidello spettacolo della compagnia Teatrodilina «Le vacanze dei signori Lagonia». (Ildenaro.it)

Nando Paone si racconta : dal teatro con Eduardo De Filippo al tifo per il Napoli | VIDEO - com Concludendo l’intervista, Paone ha voluto salutare i lettori: “Ciao Napolipiu. Servono giocatori che osano, e secondo me questa cosa si sta perdendo. Il successo di opere come “…e fuori nevica!” è emblematico di quel periodo: “Quel personaggio era stato interpretato da Francesco Paolantoni. com un sito dedicato anche al calcio Napoli, non poteva mancare una domanda sulla sua squadra del cuore. (Napolipiu.com)